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Сегодня, 16:00

Кубок Блинова: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Кубок имени Блинова пройдет с 20 по 25 августа в Омске
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Семен Чистяков (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»

30-й розыгрыш Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа. Турнир состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». «СЭ» публикует расписание турнира.

Расписание Кубка Блинова-2024

20 августа

14:00. «Авангард» — «Трактор»

21 августа

12:00. «Локомотив» — «Сибирь»

16:30. «Авангард» — «Барыс»

22 августа

12:00. «Барыс» — «Сибирь»

16:30. «Трактор» — «Локомотив»

23 августа

12:00. «Трактор» — «Сибирь»

16:30. «Авангард» — «Локомотив»

24 августа

12:00. «Трактор» — «Барыс»

25 августа

9:00. «Барыс» — «Локомотив»

13:00. «Авангард» — «Сибирь»

Кубок Блинова не проводился с 2018 года из-за временного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху.

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