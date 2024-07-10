Кубок Блинова: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ
Кубок имени Блинова пройдет с 20 по 25 августа в Омске
30-й розыгрыш Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа. Турнир состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». «СЭ» публикует расписание турнира.
Расписание Кубка Блинова-2024
20 августа
14:00. «Авангард» — «Трактор»
21 августа
12:00. «Локомотив» — «Сибирь»
16:30. «Авангард» — «Барыс»
22 августа
12:00. «Барыс» — «Сибирь»
16:30. «Трактор» — «Локомотив»
23 августа
12:00. «Трактор» — «Сибирь»
16:30. «Авангард» — «Локомотив»
24 августа
12:00. «Трактор» — «Барыс»
25 августа
9:00. «Барыс» — «Локомотив»
13:00. «Авангард» — «Сибирь»
Кубок Блинова не проводился с 2018 года из-за временного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
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Металлург Мг – Локомотив
|- : -
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