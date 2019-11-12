Во вторник, 12 ноября в 19.30, на «ЦСКА Арене» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Главная интрига столичного дерби — смогут ли Олег Знарок и его команда взять реванш за разгромное поражение от армейцев в октябре. Напомним, игра закончилась для «Спартака» катастрофически — 3:9, хотя еще к середине встречи счет был равный — 2:2. После того поражения красно-белые прибавили и идут в числе лидеров «Запада», отставая от ЦСКА на девять очков. Вряд ли сейчас стоит ждать повторения результата первого матча, хотя команда Игоря Никитина все равно остается очевидным фаворитом. Коэффициент на победу армейцев в основное время в БК «Лига Ставок» составляет 1,30, на успех гостей — космические 7,75. Глядя на игру «Спартака» в последних матчах риск вполне может быть оправдан. Более надежная ставка — на общий «Тотал». Вероятность того, что в матче будет забито больше пяти шайб оценивается в 2,55. А как считаете вы?

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