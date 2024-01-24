Кто виноват в косяке «Сибири» с заявкой? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 14.00 мск.

Главные темы онлайна:

— с «Сибири» сняли четыре очка за нарушение регламента;

— «Спартак» вынес «Динамо» в дерби;

— уедет ли Цыплаков в НХЛ;

— Ларионов остался в «Торпедо»;

— кто будет новым тренером «Ак Барса».