«Кто-то должен будет занимать его место». У Цулыгина нет никаких претензий к Умарку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал, как скажется на команде уход капитана Линуса Умарка.

— Потеряли одного из ведущих игроков, лидера команды, — цитирует тренера Gorobzor.ru. — Сейчас сложно сказать, как это скажется на команде. Будет новый сезон. Состав определен, будут новые игроки. Кто-то должен будет занимать его место и вести за собой команду, так же как он. Сейчас сложно сказать.

— Не заскучают ли легионеры после ухода Умарка? Теперь это будет совсем другая команда?

— Почему они должны скучать? Они профессиональные игроки, ведут за собой. Хартикайнен, тот же Маннинен показал в плей-офф, что может хорошо играть, Ларсен — один из лучших защитников лиги. Понятно, что немного изменится стиль игры. Это будет зависеть, когда найдем на место Линуса легионера или российского игрока. Будет видно перед самым началом чемпионата, когда сформируется состав команды. Отсюда будем находить направление, как будет играть команда.

— Зимой стало понятно, что Умарк покинет команду. Есть ли к нему претензии по сезону или он честно отработал свой контракт?

— Была информация, которую он озвучил. Но все равно никто не знал, какое решение он примет, когда закончится сезон. К Линусу нет никаких претензий по отношению игре в чемпионате, хотя пытались на него что-то свалить. У любого игрока бывает, что что-то не получается. Тут надо поддержать и помочь, чтобы он вышел на свой уровень, а не искать виновного. О плей-офф, я думаю, не должно быть даже разговоров, он всем показал, что хотел выиграть Кубок Гагарина.