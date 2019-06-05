Кто будет помогать Мактавишу в ярославском "Локомотиве"

Определен состав помощников главного тренера "Локомотива" Крэйга Мактавиша.
Как сообщает официальный твиттер клуба, в их число вошли Майк Пелино, Вячеслав Увано и Дмитрий Красоткин. Тренировать вратарей будет Яакко Валкама, а тренером по физподготовке назначен Ларс-Йоран Альквист.
Крэйг Мактавиш был назначен главным тренером "Локомотива" 16 мая, контракт с ним рассчитан на два года. Мактавиш в прошлом был ассистентом главного тренера сборной Канады и дважды становился серебряным призером чемпионата мира.
⚡⚡⚡ Встречайте тренерский штаб «Локомотива» в сезоне 2019-2020! pic.twitter.com/lbsfyc4r3s— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 5 июня 2019 г.
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