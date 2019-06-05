Кто будет помогать Мактавишу в ярославском "Локомотиве"

Определен состав помощников главного тренера "Локомотива" Крэйга Мактавиша.

Как сообщает официальный твиттер клуба, в их число вошли Майк Пелино, Вячеслав Увано и Дмитрий Красоткин. Тренировать вратарей будет Яакко Валкама, а тренером по физподготовке назначен Ларс-Йоран Альквист.

Крэйг Мактавиш был назначен главным тренером "Локомотива" 16 мая, контракт с ним рассчитан на два года. Мактавиш в прошлом был ассистентом главного тренера сборной Канады и дважды становился серебряным призером чемпионата мира.