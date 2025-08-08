Кто будет играть за «Шанхай Дрэгонс»? Полный состав китайского клуба

В ближайшее время клуб «Шанхай Дрэгонс» объявит состав команды на сезон FONBET КХЛ-2025/26. По данным «СЭ», главным тренером будет назначен Жерар Галлан, а контракты с «драконами» уже подписали более 20 хоккеистов. Полностью состав «Шанхая» будет выглядеть следующим образом (еще возможны небольшие изменения):

Вратари: Андрей Кареев, Патрик Рыбар, Андрей Тихомиров

Защитники: Александр Брынцев, Владислав Валенцов, Джейк Бишофф, Жереми Гроло, Джозеф Душак, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Дойл Сомерби

Нападающие: Павел Акользин, Александр Бурмистров, Остин Вон, Владимир Кузнецов, Гейдж Куинни, Ник Меркли, Никита Попугаев, Борна Рендулич, Райли Саттер, Райан Спунер, Нэйт Сюсиз, Паркер Фу, Спенсер Фу, Иван Чехович, Макс Эллис

Тренерский штаб: Жерар Галлан (главный), Майк Келли, Виктор Игнатьев, Дэвид Немировски, Владимир Куликов

Напомним, что в четверг было объявлено о переименовании «Куньлуня» в «Шанхай Дрэгонс». Команда будет выступать на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. По данным «СЭ», зарплатный бюджет клуба составит около 700 миллионов рублей.