8 августа, 18:40

Кто будет играть за «Шанхай Дрэгонс»? Полный состав китайского клуба

Отдел хоккея «СЭ»
Тренер Жерар Галлан.
Фото Global Look Press

В ближайшее время клуб «Шанхай Дрэгонс» объявит состав команды на сезон FONBET КХЛ-2025/26. По данным «СЭ», главным тренером будет назначен Жерар Галлан, а контракты с «драконами» уже подписали более 20 хоккеистов. Полностью состав «Шанхая» будет выглядеть следующим образом (еще возможны небольшие изменения):

Вратари: Андрей Кареев, Патрик Рыбар, Андрей Тихомиров

Защитники: Александр Брынцев, Владислав Валенцов, Джейк Бишофф, Жереми Гроло, Джозеф Душак, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Дойл Сомерби

Нападающие: Павел Акользин, Александр Бурмистров, Остин Вон, Владимир Кузнецов, Гейдж Куинни, Ник Меркли, Никита Попугаев, Борна Рендулич, Райли Саттер, Райан Спунер, Нэйт Сюсиз, Паркер Фу, Спенсер Фу, Иван Чехович, Макс Эллис

Тренерский штаб: Жерар Галлан (главный), Майк Келли, Виктор Игнатьев, Дэвид Немировски, Владимир Куликов

Напомним, что в четверг было объявлено о переименовании «Куньлуня» в «Шанхай Дрэгонс». Команда будет выступать на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. По данным «СЭ», зарплатный бюджет клуба составит около 700 миллионов рублей.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
  • Sergey Sergeev

    Ливо в Салавате освободился, думаю, он и будет одним из тех самых небольших изменений.

    12.08.2025

  • Valery Smirnov

    А команду-то неплохую собирают. С таким составом , минимум, в ПО надо попадать.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Или по-китайски: на ху а?

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это никому не интересно, как ни старайся аж цельный отдел хоккея

    09.08.2025

  • Дубровка

    Цвет китайской нации.

    08.08.2025

  • 804alex

    Всему нашему народу говорят - отдадим ваши деньги на Китайский клуб, что бы понравится Китаю. И наш народ согласен...

    08.08.2025

  • Bond 1

    на менять зря только время терять

    08.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Почему фамилии не в иероглифах?

    08.08.2025

  • evdenev

    08.08.2025

  • andy1962

    коробочка с иносранным хоккейным говном. надеюсь, у нас его не будут показывать по МАТЧу...

    08.08.2025

  • fonkom

    Не могу понять: клуб с китайским названием, в России, в составе ни единого китайца ( ну, может быть появится парочка), базируется в ПИТЕРЕ. Зачем? ???

    08.08.2025

  • Gagiga

    Зачем они?

    08.08.2025

  • Uisge Beatha

    По Фи Гу! Правда он вьетнамец, но всё-равно

    08.08.2025

  • Mikhail

    А Спенсер Фу и Паркер Фу из секции Кун фу?

    08.08.2025

  • Пан Юзеф

    Приветствуем гостей из Шанхая на славной российской земле!

    08.08.2025

  • geviol

    Ли Си Цин ГДЕ?..где ты ЛИСИЦИН???там должны играть :Офу О вечькинь,Маль кинь,Капризь цин,Кучеринь,Кросбинь,

    08.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    Фу, всего два возможных китайца

    08.08.2025

  • metalheart

    Какой смысл в этом якобы китайском клубе, но состоящем не из китайцев и базирующемся не в Китае?!

    08.08.2025

  • Alesya Shkiryak

    08.08.2025

  • Knockouter

    Можешь поподробнее рассказать ?)))

    08.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Где Козлов в тренерском штабе?

    08.08.2025

  • За спорт!

    Покажу состав китайцам, которые у нас на коксовой батарее работают, им то пох, а нам почему должно быть интересно?

    08.08.2025

  • AZ

    Там еще Остин Вон есть)))

    08.08.2025

  • albou2

    Паитрик Фу и Спенсер Фу - может, хоть эти китайцы?

    08.08.2025

  • Alesya Shkiryak

    08.08.2025

  • Топотун

    Там чинки е ?

    08.08.2025

    «Амур» подписал однолетний контракт с Абросимовым
