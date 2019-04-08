Кто будет главным тренером "Трактора"? Отвечает директор клуба

Директор "Трактора" Борис Видгоф рассказал, на что клуб ориентируется при выборе нового главного тренера намерено. Исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" является Алексей Тертышный.

- Мы, в первую очередь, ориентируемся на то, чтобы этот человек (главный тренер) был челябинцем, - цитирует Видгофа официальный сайт клуба. - В прошлый раз в 2010 году я сказал, что "Трактор" будет бороться за Кубок Гагарина. Журналисты, конечно, долго смеялись и крутили пальцем у виска. Но буквально через год-два мы уже боролись за него. Сейчас мы многое хотим, но важно понимать – сможем ли мы договориться, будут ли какие-то хорошие варианты. Сейчас, к сожалению, пока не могу об этом сказать.