Крылов об «Авангарде» и СКА: «Мы ни в коем случае не враги»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в интервью обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису в эфире в официальной группе «Ястребов» ВКонтакте рассказал об отношении к СКА.

— Боб Хартли назвал матч со СКА «газпромовским дерби». Как вы на это смотрите?

— Так и есть. Матч получился отличный. Мы ни в коем случае не враги. Более того, именно СКА я хотел бы видеть в финале с «Авангардом». Роман Ротенберг вчера также отметил, что было бы неплохо иметь таких матчей больше, чем два в сезоне. Если финал получится таким, у нас будет точно четыре игры. Уверен, болельщики будут только рады.