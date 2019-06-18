Крылов – об "Авангарде" и арене в Омске

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал о трансферной политике "ястребов", развитии КХЛ, потолке зарплат в лиге и возвращении клуба в Омск.

– Межсезонье – пора трансферов. Кого ждать в "Авангарде"?

– Ждать игроков, которые усилят команду настолько, что она возьмет Кубок Гагарина.

– По допинг-расследованию есть какие-то обновления?

– Это смешно, даже комментировать не хочу. Никакого допинга в "Авангарде" не было и не будет при моем руководстве.

– Каким вам видится вектор развития КХЛ? Надо двигаться в Западную Европу или поднимать свои клубы с традициями?

– Прежде всего, надо сказать про потолок зарплат. Это, как и пол зарплат – хорошая стартовая позиция. Если мы сможем это реализовать, это уже будет хороший сигнал для оздоровления лиги. В дальнейшем надо думать, как зарабатывать деньги внутри КХЛ. Будем в совместной работе искать такие решения.

Что касается вектора развития – надо разграничить бизнес и развитие хоккея как национального вида спорта. Если вершиной развития отечественного хоккея является чемпионат России, то им может быть ВХЛ. КХЛ должна быть особой "конфеткой". КХЛ – это как Cirque du Soleil ("Цирк дю Солей", французское шоу. – Прим. "СЭ"). Лига должна гастролировать в различных местах, вовлекать детей в этот спорт, там должны играть сильнейшие и лучшие. Чем больше регионов будет в этом участвовать – тем лучше. Пусть там будут и Скандинавия, и Центральная Европа, и Западная. Это только пойдет на пользу развитию этого своеобразного цирка. Это должен быть бизнес-проект.

– Реально ли появление в КХЛ новых европейских клубов?

– Все будет зависеть от концепции развития, которую в ближайшее время примет лига.

– Сами впишетесь в потолок? На данный момент ведь не вписываетесь.

– Сейчас нет, но мы к этому готовимся, это абсолютно рабочий момент.

– Если пошел разговор про бизнес – то можете сказать, как сейчас финансово выглядит "Авангард". Много ли зарабатывает или, наоборот, теряет?

– Надо понимать, что весь спорт пока убыточен. И задача КХЛ в том, чтобы прийти к ситуации, когда зарабатывают клубы. Лига прибыльна, клубы убыточны. Это самая большая проблема. Нам нужно найти механизмы, которые позволят клубам выйти на прибыль.

– Со СКА и ЦСКА реально бороться?

– Да. Как? Улучшением качества игры, тренировками. Ничего сложного в этом нет. В прошедшем финале мы сделали все, что могли. На тот момент.

– В этом году фанатками "Авангарда" стали Ольга Бузова, Глюкоза. Будете работать в том же направлении?

– Это вопрос к маркетинговой службе. Как я это воспринимаю – если люди после этого захотят сильнее ходить на хоккей, то я только "за". Неважно, что они поют и в каких стилях, это уже не мое дело.

– Вы сторонник подхода agile ("гибкий" в переводе с английского. – Прим. "СЭ"). Наладили его уже в "Авангарде"?

– Да. Как пример: мы сделали онлайн-продажу билетов, и по итогам сезона мы лучшие по структуре продаж, если брать онлайн и офлайн. Мы фактически стали лидерами по продажам билетов онлайн. Это большое достижение "Газпром нефти", которая идеально в agile вписалась в этот проект.

– Когда ждать "Авангард" дома, в Омске?

– У нас есть утвержденный план, если все будет хорошо, то сезон-2022/23 мы начнем на 12-тысячной омской арене.

– А что это у вас изображено на футболке, не она ли?

– Давайте я просто передам привет Омску. Ждите новостей. (Дмитрий Кузнецов)​