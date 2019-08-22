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Крылов о постройке новой арены «Авангарда»: «Мы сделали невозможное»

12:37
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой арене клуба в Омске.

— У нас на фасаде новой арены появится элемент логотипа — наша буква А, — отметил Крылов. — Ведь клубная принадлежность — очень важный фактор. С одной из сторон расположится огромное медиатабло, с другой стороны мы видим окна — это офисные помещения, детский клуб и так далее. Тоже интересный элемент. На входе на арену будет размещен многофункциональныи?, просторныи? и двусветныи? атриум для зрителей — там даже можно будет проводить концерты на 1500 человек.

— 12 тысяч зрителей — не мало ли?

— Стоимость арены в 10 миллиардов рублей — вы понимаете, какая это сумма? Мы сделали невозможное — даже для «Газпром нефти» это был изначально неподъемный проект. (Игорь Еронко)

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