Крылов: «Две современные арены в Омске и Новосибирске помогут развитию хоккея в регионах»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о ходе подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею-2023, который пройдет в Омске и Новосибирске.

— До начала молодежного чемпионата мира по хоккею остается немногим более двух лет, — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Крылова. — Сегодня посетил с рабочим визитом Омск, где мы провели рабочее совещание по статусу проекта новой арены, которая строится в рамках концессионного соглашения между компанией «Газпром нефть» и правительством Омской области. В Новосибирске удалось обсудить с Андреем Александровичем Травниковым основные направления сотрудничества на этапе подготовке к проведению МЧМ-2023. Здорово, что сибирский регион получит две современнейшие хоккейные арены — в Новосибирске и Омске. Это должно дать еще больший толчок к развитию хоккея в регионах. Сибирь всегда славилась своими хоккеистами.

Также рассказал Андрею Александровичу о нашей программе развития массового хоккея, ведь хоккей для Новосибирской области, так же, как и для Омска, является, наверное, основным и самым популярным видом спорта. Договорились о тесном сотрудничестве и на уровне оргкомитета МЧМ, и на уровне клуба. Уверен, что вместе нам удастся провести один из лучших молодежных чемпионатов мира по хоккею в истории.