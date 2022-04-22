Круглов подписал новый контракт с «Сочи»

Нападающий Илья Круглов подписал новый двусторонний контракт с «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.

22-летний Круглов стал игроком «Сочи» в конце октября в результате обмена с московским «Динамо».

В этом сезоне он провел 5 матчей и очков не набрал. Всего в КХЛ Круглов набрал 9 (6+3) очков в 62 матчах.