Кручинин — о поражении от «Северстали»: «Торпедо» полностью провалило второй период»

Форвард «Торпедо» Алексей Кручинин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:5).

«Полностью провалили второй период. «Северсталь» перестроилась тактически после первого периода, а мы утратили контроль и стали попадаться на встречных движениях. В первом периоде у нас было много контратак — протыкали шайбу и убегали. Единоборства выигрывали. А во втором периоде «Северсталь» стала перекрывать борт, мы перестали пробивать борт, и они стали больше контролировать шайбу. Инициатива полностью перешла к сопернику. Дали много свободы в обороне и пропустили три гола.

В третьем периоде включились и пытались вернуться, но чуть не хватило. Нельзя так отдавать второй период. Даже если что-то не идет, надо засушить игру и перегруппироваться перед третьим периодом», — приводит слова Кручинина официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.