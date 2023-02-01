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Сегодня, 16:41

Кручинин, Никишин и Билялов стали лучшими игроками января в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов января в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 7 побед в 10 матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии буллитов. Билялов отразил 96,37% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На его счету также 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и 4 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Алексей Кручинин («Торпедо»). Он набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах. Кручинин сделал 2 дубля, его шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Сочи» (5:2) стали победными. На его счету также 2 силовых приема, 6 заблокированных бросков и 7 отборов шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребенкин («Амур»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребенкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приемов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/01/509235.html
Алексей Кручинин
Тимур Билялов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 57 37 20 78
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Северсталь 58 24 34 60
8 Динамо Мн 58 23 35 59
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 56 7 49 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 59 35 24 75
2 Автомобилист 57 32 25 73
3 Ак Барс 57 32 25 73
4 Авангард 57 33 24 71
5 Металлург 57 30 27 70
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Амур 57 26 31 59
10 Барыс 59 25 34 57
11 Трактор 58 24 34 56
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Амур – Сибирь
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Адмирал – Авангард
 2 : 3 Б
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Ак Барс – Барыс
 - : -
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Торпедо – Сал. Юлаев
 - : -
1.02 19:30
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