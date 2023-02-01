Кручинин, Никишин и Билялов стали лучшими игроками января в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов января в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.
Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 7 побед в 10 матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии буллитов. Билялов отразил 96,37% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) он сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На его счету также 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и 4 отбора шайбы.
Лучшим нападающим признан Алексей Кручинин («Торпедо»). Он набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах. Кручинин сделал 2 дубля, его шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Сочи» (5:2) стали победными. На его счету также 2 силовых приема, 6 заблокированных бросков и 7 отборов шайбы.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребенкин («Амур»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребенкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приемов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|2
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|3
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|3 : 0
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 3 Б
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -