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Кручинин не полетел с «Трактором» на выезд и остался в Челябинске

19:36
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Нападающий Алексей Кручинин не полетел с «Трактором» на выезд и остался в Челябинске, сообщает Twitter «Челябинский хоккей».

Во время домашнего матча с «Амуром» тренерский штаб «Трактора» снял Кручинина с игры. Владимир Юрзинов на пресс-конференции сказал, что штаб «был недоволен игрой форварда». Матч с «Нефтехимиком» нападающий пропустил.

В этой выездной серии черно-белые сыграют в Череповце и Балашихе.

Ранее сообщалось, что «Трактор» может обменять нападающего Алексея Кручинина. Основной вариант обмена — в «Сибирь» на Виктора Комарова.

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