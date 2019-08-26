Круче Кучерова? Фантастический буллит Ткачева в матче с «Авангардом»
22:15
СКА обыграл «Авангард» (2:1) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. В серии буллитов после окончания встречи нападающий Владимир Ткачев выполнил финт и легким движением обманул вратаря омичей, отправив шайбу в ворота соперника.
В основное время в составе победителей также отличился Ткачев и Александр Дергачев. За «Авангард» забил Андрей Стась.
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