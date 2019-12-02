Кронвалль дисквалифицирован на два матча

Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль получил двухматчевую дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:1).

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Локомотива» Стаффана Кронвалля по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении лиги.

Кронвалль в текущем сезоне провел 24 матча в КХЛ, в которых набрал 5 (0+5) очков, а также 43 минуты штрафного времени.