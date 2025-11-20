Кривченков пополнил тренерский штаб «Сибири»
Алексей Кривченков назначен новым ассистентом главного тренера «Сибири», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее он уже занимал эту должность в системе клуба. С 2015 по 2018 год Кривченков тренировал «Сибирских снайперов», а с 2018 по 2021 год — основную команду. С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста».
В текущем сезоне 51-летний специалист работал в клубе ВХЛ «АКМ».
«Сибирь» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 17 очками после 27 матчей. Команда потерпела 13 поражений подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
