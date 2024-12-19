Кривченков — о турнире КХЛ 3х3: «Весь мир становится быстрее, так почему бы хоккей не сделать еще быстрее?»
Нападающий «Сибири» Алексей Кривченков рассказал о новом турнире КХЛ в формате 3х3, в котором он принимает участие.
— Историческое событие произошло. Вы стали автором первого хет-трика в чемпионате КХЛ 3х3. С какими ощущениями выходили на этот матч? И как вам площадка?
— На самом деле очень интересно. Спасибо большое КХЛ, Федерации хоккея России за то, что они такой проект придумали. Взрослым, так сказать, игрокам, старичкам дали шанс поиграть. Еще и молодым игрокам. Интересно, прикольно, что-то новое.
— Какие плюсы у этого формата, который, скорее всего, будет олимпийским?
— Это очень быстрый хоккей. Заточен на то, чтобы болельщики смотрели его. Интересно, много голов, все сильно динамично и красиво.
— Как считаете, есть будущее за форматом 3х3 и чтобы его все-таки признали олимпийским видом?
— Да, конечно. Спорт, как и весь мир, не стоит на месте — все быстрее, быстрее и быстрее. И почему хоккей бы не сделать еще быстрее? — сказал Кривченков Legalbet.ru.
19 декабря новосибирская команда обыграла «Барыс» со счетом 7:4. Кривченков отметился хет-триком.
Чемпионат КХЛ 3х3 был образован в ноябре 2024 года. В лиге участвуют 8 команд: «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург Мг», «Салават Юлаев», «Динамо Минск», «Трактор», «Сибирь».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|- : -