Кристиан Хенкель стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с белорусским защитником Кристианом Хенкелем, сообщила пресс-служба столичного клуба.

8 июня «СЭ» писал о готовящемся трансфере 30-летнего хоккеиста.

В сезоне-2025/26 Хенкель выступал за минское «Динамо». Защитник набрал 4 (1+3) очка в 60 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он принял участие в 2 играх Кубка Гагарина, в которых не совершил результативных действий.

В прошлом сезоне московское «Динамо» набрало 81 очко и финишировало на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые проиграли минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

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