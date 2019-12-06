Кристиан Хенкель: «Посоветовал бы Грецкому радоваться и наслаждаться моментом»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал, как отреагировал на приглашение на ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ-2020.

— Второй год подряд вы поедете на Матч Звезд. Планируете что-то особенное сделать?

— Может быть, ближе к событию подумаю, или кто-то идею подскажет.

— В этом году болельщики выбрали четырех белорусов. Что это за массовый флешмоб?

— Я был удивлен. Лично мое мнение, что на матч должны ехать лучшие хоккеисты на данном этапе. Это большое событие для лиги.

— То есть выбор несправедлив?

— Ну, почему? Просто так устроено голосование, болельщики могут сами выбирать. В нашей команде были более достойные ребята, которые могли поехать в Москву. Но для меня это большое событие, я рад, что меня выбрали.

— Капризов сказал, что вместо бы Вячеслава Грецкого, которого никто не знает, надо было позвать Григоренко.

— Кто достойнее — это решать не мне. Есть правила, система отбора... Вячеслав же не сам за себя голосовал. В такой ситуации я бы ему посоветовал радоваться и наслаждаться моментом.

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