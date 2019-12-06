Кристиан Хенкель: «Иногда Квартальнов сильно выражает эмоции, но это редко случается»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал, как адаптировался в команде по ходу сезона.

— Для вас переход в «Ак Барс» — вызов?

— Да, определенно. Это топ-клуб с самыми высокими целями. Конечно, волновался перед началом сезона. Но меня в команде хорошо приняли, быстро почувствовал себя комфортно. Пока все хорошо. Хотя, конечно, есть к чему стремиться, — цитирует Хенкеля официальный сайт КХЛ.

— Предложение «Ак Барса» для вас стало сюрпризом?

— Можно и так сказать. Я очень обрадовался, потому что хотел играть в «Ак Барсе». Это моя детская мечта.

— Дмитрий Квартальнов вас часто удивляет?

— Новые вещи для себя открыл в работе с ним. Есть новые и упражнения, и схемы. В Казани другой уровень, приходится где-то дорабатывать, какие-то вещи исправлять, больше работать над собой.

— Вас первое время поражала экспрессивность Квартальнова?

— Я бы не сказал, что он вел себя суперэмоционально. Наоборот, спокойно все объяснял, да и сейчас на тренировках редко повышает голос. Конечно, иногда он сильно выражает эмоции, но это редко случается.

— Бутылкой может бросить в порыве эмоций?

— (Смеется). Пусть то, что было в раздевалке, там и останется.

— В середине ноября Тимур Билялов установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии. В команде она активно обсуждалась?

— Большинство хоккеистов узнало о возможном рекорде в тот момент, когда до него осталось всего 20 минут. Мы не хотели тревожить Тимура и не поднимали тему. Не хотелось сглазить. Нам всем очень хотелось, чтобы он побил этот рекорд. Очень крутое событие. Историческое я бы сказал. Билялов — огромный молодец, который часто нас выручает.

— Просил он вас играть поаккуратнее во время серии?

— Нет... Когда остается несколько минут до рекорда, то каждая секунда длится вечность. Я сам в тот момент постоянно смотрел на табло, хотел, чтобы время быстрее шло. К счастью, все сложилось успешно.

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