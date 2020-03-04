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Крикунова не устроила игра Тарасова и Алексеева

4 марта 2020, 23:42
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после завершения матча плей-офф Кубка Гагарина против «Спартака» (4:3, 2:0 — в серии) рассказал, почему пошел на перемены в составе.

— Хочу поблагодарить болельщиков наших, потому что они классно поддерживали, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — «Спартак» хорошо начал, хотя мы об этом предупреждали. Хорошо, что мы дважды отыгрались. Дальше помогло большинство. Ребята — молодцы, в третьем периоде здорово отработали и воспользовались своими моментами. Удаление в конце чуть помешало, но мы вытерпели. Все — молодцы.

— Почему в состав не попали Тарасов и Алексеев?

— Убрали, потому что их игра не устраивала. Сейчас потренируются немного и будут играть.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-04-03-20/

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