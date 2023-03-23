Крикунов заявил, что «Торпедо» не нужно винить судей в поражении от СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение нижегородского «Торпедо» от петербургского СКА (0-4) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Не думаю, что нужно винить в проигрыше «Торпедо» судей. «Торпедо» слишком физически устали, чтобы что-то показать СКА. Конечно, бывает такое, что хочется ругаться с судьями, но потом понимаешь, что судейское решение было правильным. В КХЛ нет большой проблемы в судействе. Есть ошибки, но глобальных несправедливых решений нет. Не вижу судейского приоритета к СКА и «Ак Барсу», — приводит слова Крикунова Sport24.

В среду СКА одержал волевую победу над «Торпедо» (5:3) и завершил серию 4-0. Армейский клуб стал первым, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В полуфинале Кубка Гагарина петербургский клуб сыграет с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».