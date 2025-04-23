Крикунов: «Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своих планах.

— Что же дальше, Владимир Васильевич?

— Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски. В свое время рассуждал так: если не буду востребован в КХЛ, устроюсь в какую-нибудь школу. Наберу пацанят и доведу до выпускного класса.

Сейчас бы с удовольствием рассмотрел этот вариант. Единственное условие — каток должен быть недалеко от дома. Чтобы 15-20 минут — и я на тренировке. А то как вспомню свои поездки в динамовский офис, сразу не по себе. Из Раменского, где живу, каждое утро тащился по пробкам два с половиной часа. Обратно столько же. Рекорд — 4.45! Я одурел!