Крикунов заявил, что Лайпсик свой манерой игры похож на советского хоккеиста

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высоко оценил игровые качества новичка СКА Брендана Лайпсика.

«Слышал, что Лайпсика называют самым «советским» хоккеистом из Канады. По стилю игры он действительно похож на эталонных представителей советской школы: любит играть в пас, ищет нестандартные решения, творит на льду. При этом канадское происхождение тоже сказывается — несмотря на не самые большие габариты, Лайпсик хорош в силовой борьбе. По крайней мере, его не удивишь и не выбьешь из колеи жесткой игрой. Показательно, что за три года в России Лайпсик дважды играл в финале Кубка Гагарина с разными командами. Это такой знак качества — человек умеет проводить много матчей в плей-офф и при этом не устаёт и сохраняет высокую результативность. СКА уже удалось заполучить двух отличных крайних нападающих — Толчинского и Грицюка. Лайпсик — еще один высококлассный фланговый игрок. Учитывая, что квалифицированных центрфорвардов в Петербурге тоже хватает — есть Кадейкин, Хуснутдинов, Прохоркин, Воробьев, — у тренеров СКА развязаны руки. Они могут пробовать самые разные ударные сочетания в поисках лучших вариантов», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.