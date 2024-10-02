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Сегодня, 17:30

Крикунов заявил, что хотел бы видеть минскую «Юность» в КХЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую белорусскую команду можно добавить в FONBET Чемпионат КХЛ.

«В КХЛ не хватает для четности еще одной команды. Лучше бы участвовало 24 клуба. Принципиально нет разницы — из России или Белоруссии. Есть готовые команды, кто может войти. Кого из Белоруссии было бы интересно видеть? Наверное, минскую «Юность». Потому что удобно добираться. В Гродно есть аэродром тоже. Но самое удобное — команда из Минска. Еще одно дерби было бы в КХЛ. Оно было бы жестким», — цитирует Крикунова Legalbet.by.

На данный момент в КХЛ от Белоруссии выступает одна команда — «Динамо» Минск. После 9 матчей на старте сезона-2024/25 минчане занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками.

Источник: Legalbet.by
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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