Крикунов заявил, что хотел бы видеть минскую «Юность» в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую белорусскую команду можно добавить в FONBET Чемпионат КХЛ.
«В КХЛ не хватает для четности еще одной команды. Лучше бы участвовало 24 клуба. Принципиально нет разницы — из России или Белоруссии. Есть готовые команды, кто может войти. Кого из Белоруссии было бы интересно видеть? Наверное, минскую «Юность». Потому что удобно добираться. В Гродно есть аэродром тоже. Но самое удобное — команда из Минска. Еще одно дерби было бы в КХЛ. Оно было бы жестким», — цитирует Крикунова Legalbet.by.
На данный момент в КХЛ от Белоруссии выступает одна команда — «Динамо» Минск. После 9 матчей на старте сезона-2024/25 минчане занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
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Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:00
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Ак Барс – Амур
|- : -