Крикунов: «Вратарская линия у «Ак Барса» чуть послабее — это сыграло большую роль в финале»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:1).

«Игра была обоюдоострой до конца. Потом Билялов совершил эту ошибку. ЦСКА атаковал, а вратарь сам забил в свои ворота. Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее. И видите, какую большую роль это сыграло в финале. Не думаю, что для «Ак Барса» все в серии закончено. Играют неплохо. Но у них немного не идет. Даже моментов создают больше, чем у ЦСКА. Но ЦСКА реализовывает те моменты, которые создает. А у «Ак Барса» все никак. Моменты они создавали хорошие и в той, и в этой игре. Но нападающие не реализуют то, что создают», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Счет в серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Казани 25 апреля и начнется в 19:30 мск.