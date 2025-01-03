Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира-2026

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов предположил, когда отечественные команды вернут на международную арену.

«В ближайшее время, в 2025 году, нас не вернут в международные соревнования. У всей этой Европы своего мнения нет, как им скажут, так они делают — тявкают, кусают или целуют. Все там понятно. Делают, как им скажут. Санкции нас не остановят! Если говорить еще об ожиданиях от 2025 года: хоккей у нас развивается, он стал интереснее. У нас с хоккеем все нормально, дальше так и будет. Это не зависит от санкций и участия в чемпионате мира. Но думаю, в 2026 году мы уже будем играть на чемпионате мира!» — цитирует Крикунова Legalbet.

Совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.