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Сегодня, 10:30

Крикунов: «В Высшей лиге СССР было всего девять команд, но мы обыгрывали НХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Владимир Крикунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» сравнил конкуренцию в Высшей лиге СССР и чемпионате КХЛ.

— Какое ваше отношение к перекрестному плей-офф?

— Интересное решение. Меня как-то спросили: «Как поднять уровень хоккея?» Так вы сократите количество команд. Когда я играл в Высшей лиге, было девять команд. А это СССР! 250 миллионов населения. Можно же выбрать из этого количества игроков для девяти команд? Так это были хоккеисты высокого класса! И мы обыгрывали клубы НХЛ! Помню, поехали мы с «Крыльями» на матчи в Северную Америку. Нам говорят: четыре игры, 260 долларов за победу. Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три.

— Россия — хоккейная страна?

— Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор.

Полностью интервью Крикунова читайте на сайте «СЭ»

Владимир Крикунов
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