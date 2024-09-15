Крикунов сомневается, что «Нефтехимик» сможет удержаться высоко до конца регулярного чемпионата
Бывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов отреагировал на лидерство нижнекамцев в Восточной конференции после пяти матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Леонтьеву оставили очень хорошую команду, но он начал ее ломать, перестраивать, поэтому такие скачки были — вверх, вниз. Не думаю, что на длительной дистанции «Нефтехимику» удастся удержаться так высоко. Там и «Ак Барс», и «Магнитка» внизу. «Металлург», видимо, все празднует первое место, или Разин совсем не форсировал подготовку, и они спокойно вкатываются в сезон. «Ак Барс» вроде очнулся, начал выигрывать. Другой вопрос: кого выдавят из восьмерки? Там сейчас и «Адмирал», и «Амур», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
На старте нового сезона «Нефтехимик» победил «Барыс» (2:1 ОТ), «Металлург» (2:0, 3:2) и «Локомотив» (1:0), уступив лишь «Авангарду» (2:4). Следующий матч команда проведет 17 сентября против «Сибири».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|СКА
|5
|2
|3
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 1
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|4 : 3 ОТ
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|6 : 3