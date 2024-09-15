Крикунов сомневается, что «Нефтехимик» сможет удержаться высоко до конца регулярного чемпионата

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов отреагировал на лидерство нижнекамцев в Восточной конференции после пяти матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Леонтьеву оставили очень хорошую команду, но он начал ее ломать, перестраивать, поэтому такие скачки были — вверх, вниз. Не думаю, что на длительной дистанции «Нефтехимику» удастся удержаться так высоко. Там и «Ак Барс», и «Магнитка» внизу. «Металлург», видимо, все празднует первое место, или Разин совсем не форсировал подготовку, и они спокойно вкатываются в сезон. «Ак Барс» вроде очнулся, начал выигрывать. Другой вопрос: кого выдавят из восьмерки? Там сейчас и «Адмирал», и «Амур», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

На старте нового сезона «Нефтехимик» победил «Барыс» (2:1 ОТ), «Металлург» (2:0, 3:2) и «Локомотив» (1:0), уступив лишь «Авангарду» (2:4). Следующий матч команда проведет 17 сентября против «Сибири».