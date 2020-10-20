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Крикунов снова готов руководить «Динамо» на матчах

13:13
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов готовится руководить командой в ближайшем домашнем матче.

— Владимир Васильевич, с возвращением вас! Как самочувствие?

— Нормально себя чувствую. Завтра закрываю больничный и за работу, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Ждать ли вас на лавке в предстоящей игре?

— Да!

— Как оцените выступление команды в период вашего отсутствия?

— Ребята играли неплохо. В Петербурге еще и повезло, но, когда стараешься и работаешь от начала до конца, то фортуна обязательно тебя наградит. С ЦСКА похуже было. Надо было играть на победу с самого начала.

— Минское «Динамо» вероятнее всего приедет в неоптимальном составе... Будут ли особые наставления перед игрой?

— В позапрошлом году на предсезонке в Нижнем Новгороде этот молодой состав минчан нас так бил-колотил, что мы еле их обыграли. Они так работают и бегают, что расслабляться ни в коем случае нельзя.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/125776-__zavtra_zakryivayu_bol_nichnyiy____krikunov_vozvraschaetsya_

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