Крикунов — о «Локомотиве»: «Мне такой хоккей не сильно импонирует. «Динамо» и «Спартак» смотрятся поинтереснее»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» предположил, кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

— Что подсказывает интуиция — кто в этом сезоне станет чемпионом?

— «Локомотив» — фаворит. Думаю, дожмет «Авангард» в седьмом матче, а затем и в финал выйдет, где встретится с «Динамо». У Игоря Никитина психология победителя. За три года в Ярославле заставил хоккеистов поверить, что они способны завоевать Кубок Гагарина.

Правда, играют уж слишком рационально, много внимания уделяют обороне. В регулярке пропустили меньше всех, но по заброшенным шайбам — тринадцатые в лиге! Мне такой хоккей не сильно импонирует. Чувствуется, парни зажаты из-за этой заточенности на результат. Их бы чуть отпустить, дать на льду больше свободы — и «Локомотив» засверкает новыми красками.

«Динамо» и «Спартак» смотрятся поинтереснее. У Алексея Жамнова вообще веселая команда. Если поймала кураж, все, не остановишь. Но потом вдруг р-раз — и сникает. А главный козырь Алексея Кудашова — очень ровный состав. Никогда не знаешь, кто сегодня выстрелит. То ли лидеры, то ли третье-четвертое звено, где тоже есть забивные ребята.