Крикунов считает Кубок Гагарина интереснее чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею 2025 года.

«Нет, не смотрел. Только одну игру Канады и Словении. Но у нас свое интереснее. Поэтому лучше посмотреть матчи КХЛ или Кубка Гагарина нежели чемпионат мира», — сказал Крикунов «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.