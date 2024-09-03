Крикунов считает, что в грядущем чемпионате КХЛ будет серьезная конкуренция
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал предстоящий старт нового сезона КХЛ.
«Будет очень интересный чемпионат. В этом году подтянется СКА и все остальные команды. «Динамо» усилилось прилично, ЦСКА находится в перестройке, но они быстро придут в себя. Есть еще прошлый победитель — «Металлург». «Локомотив» тоже постарается не только поиграть в финале, но и выиграть его.
Плюс «Авангард» с новым тренером, «Барыс», который усилился хорошо, поднабрал игроков. Про «Трактор» еще не сказал. «Автомобилист» остался с этими же игроками и еще усилился. «Адмирал» тоже сделал какие-то выводы. Не знаю, будет ли этот сезон самым конкурентоспособным за последние годы, но чемпионат обещает быть интересным», — цитирует Крикунова Legalbet.
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября в Магнитогорске матчем «Металлург» — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
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