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Сегодня, 12:43

Крикунов считает, что «Торпедо» играет в самый веселый хоккей

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считает самой веселой.

«В самый интересный хоккей играют «Торпедо» и СКА, остальные поскучнее. Самый веселый — «Торпедо». Игорь Ларионов пришел, видимо, он авторитет для игроков. Все, что он им говорит, они стараются выполнить. У них нет сомнений в том, что им говорит «профессор». Он их не зажимает, а дает возможность играть, поэтому они здорово выступают», — приводит Legalbet слова Крикунова.

Также он поделился мнением о том, на какой результат может претендовать команда из Нижнего Новгорода по итогам сезона.

«Думаю, «Торпедо» будет пятым или четвертым. Но это все сезон, а самое главное начнется в плей-офф, где надо показывать. Шансы «Торпедо» в плей-офф? Смотря, на кого они попадут. Если попадется команда, которая перекроет их веселый хоккей, то могут сразу их остановить. Но один-то раунд они должны пройти», — добавил специалист.

«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-nazval-komandu-khl-igrayushuyu-v-samij/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Владимир Крикунов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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