Крикунов считает, что «Торпедо» играет в самый веселый хоккей
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считает самой веселой.
«В самый интересный хоккей играют «Торпедо» и СКА, остальные поскучнее. Самый веселый — «Торпедо». Игорь Ларионов пришел, видимо, он авторитет для игроков. Все, что он им говорит, они стараются выполнить. У них нет сомнений в том, что им говорит «профессор». Он их не зажимает, а дает возможность играть, поэтому они здорово выступают», — приводит Legalbet слова Крикунова.
Также он поделился мнением о том, на какой результат может претендовать команда из Нижнего Новгорода по итогам сезона.
«Думаю, «Торпедо» будет пятым или четвертым. Но это все сезон, а самое главное начнется в плей-офф, где надо показывать. Шансы «Торпедо» в плей-офф? Смотря, на кого они попадут. Если попадется команда, которая перекроет их веселый хоккей, то могут сразу их остановить. Но один-то раунд они должны пройти», — добавил специалист.
«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|44
|28
|16
|62
|3
|ЦСКА
|42
|26
|16
|57
|4
|Торпедо
|43
|27
|16
|57
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
|24
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
|45
|16
|29
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|43
|28
|15
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|43
|25
|18
|54
|5
|Сал. Юлаев
|43
|23
|20
|54
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|27.12
|12:00
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Амур – Адмирал
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