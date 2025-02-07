Крикунов считает, что «Куньлунь» не сумеет пробиться в плей-офф КХЛ

Российский тренер Владимир Крикунов оценил шансы «Куньлунь Ред Стар» на выход в плей-офф КХЛ в сезоне-2024/25.

«Я понимаю, что там отставание еще не велико, но вряд ли они достанут «Торпедо». Не думаю, что «Куньлунь» попадет в топ-8», — цитирует Крикунова Vprognoze.ru.

«Кунлунь» с 49 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего 8-м «Торпедо» (58 очков) на 9 баллов за 16 матчей до окончания регулярного чемпионата.