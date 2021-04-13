Крикунов считает, что Кудашову нужно дать карт-бланш в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что новому наставнику команды Алексею Кудашову следует дать карт-бланш в работе с молодыми хоккеистами.

Во вторник столичный клуб объявил об уходе Крикунова с поста главного тренера по истечении контракта и назначении на его место Алексея Кудашова.

«Скажу, что это [назначение Кудашова] хороший вариант. Ставка на своих молодых игроков — это неплохо. Тренеру надо дать карт-бланш. Работать с молодыми — это проигрывать, проигрывать никто не любит», — приводит ТАСС слова Крикунова.

В сезоне-2020/21 «Динамо» под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии второго раунда плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом 1-4.