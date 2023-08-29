Крикунов считает, что Федорову будет сложно настроить игроков ЦСКА на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что в новом сезоне КХЛ главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову будет сложно мотивировать игроков на победу в Кубке Гагарина.

«ЦСКА — команда хорошая, опытная, но, во-первых, Федорову будет сложно настроить своих игроков. Во-вторых, как говорится, после чемпионского сезона надо что-то менять. Хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина», — цитирует Крикунова Legalbet.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В матче-открытии сыграют ЦСКА и «Ак Барс». В прошлом сезоне московская команда стала обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии турнира до четырех побед армейцы обыграли казанский клуб (4-3).