Крикунов считает, что Федорову будет сложно настроить игроков ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что в новом сезоне КХЛ главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову будет сложно мотивировать игроков на победу в Кубке Гагарина.
«ЦСКА — команда хорошая, опытная, но, во-первых, Федорову будет сложно настроить своих игроков. Во-вторых, как говорится, после чемпионского сезона надо что-то менять. Хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина», — цитирует Крикунова Legalbet.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В матче-открытии сыграют ЦСКА и «Ак Барс». В прошлом сезоне московская команда стала обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии турнира до четырех побед армейцы обыграли казанский клуб (4-3).
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|П
|О
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|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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