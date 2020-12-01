Крикунов считает, что «Динамо» необходимо усиление во вратарской линии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о причинах поражения от «Металлурга» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Проиграли очень некрасиво дома. По-настоящему боролись наши фанаты, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Команда не сделала ничего. Сергеев два гола привез, на смене ошиблись, в общем, все сегодня было не так, как хотелось.

— 17 шайб пропущенных за четыре игры. В чем дело?

— Это усталость. Играем через день, и так дальше. Но не только мы проваливаемся. Сложный чемпионат, сложный сезон, все это дает о себе знать. Такого не было.

— Чем Пяярви превосходит Пулккинена?

— Он игровой хоккеист. Пуллкинен — индивидуал, шайба до него доходит, и больше ее никто не видит. Многие не хотели с ним играть. А здесь все в дальнейшем будет нормально.

— Лямин не очень помогает?

— Мы играем в восемь защитников. На первые две пары выпала нагрузка большая. Пытаемся часть с нее снять.

— Что может улучшить Пяярви в игре «Динамо»?

— Надо его побольше посмотреть. Для любого тренера игрока надо подержать в руках.

— Когда ждать Брюквина?

— Тяжелый вопрос. Думаю, недели через три.

— «Динамо» нужно усиление во вратарской линии?

— Я думаю, что нужно, — цитирует тренера пресс-служба «Динамо».