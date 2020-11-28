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Крикунов рассказал о потерях «Динамо»

21:03
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал ход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2) и рассказал о потерях команды.

«К сожалению, мы потеряли в той игре Брюквина, в этой — Кулемина. Поставили молодых, но игра пошла такая плотная, что пришлось сразу переходить на три звена. Плюс центрального у них нет. Играли в три тройки. Сложно было, четвертая игра через день», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.

После этой победы москвичи поднялись на четвертое место на «Западе» с 38 очками, у «Амура» 26 очков и девятая позиция на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/28/476511.html

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