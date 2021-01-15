Крикунов рассказал, когда ждать травмированных Кучерявенко и Пяярви
22:27
Главный тренер московского «Динамо» заявил, что нападающий Александр Кучерявенко вернется уже к следующему матчу с «Сибирью».
«Когда ждать Кучерявенко и Пяярви? Кучерявенко ждем в матче с «Сибирью», Магнуса — нет», — цитирует наставника клубная пресс-служба.
На данный момент динамовцы набрали 60 очков и занимают четвертое место на «Западе». Матч против «Сибири» пройдет в воскресенье, 17 января. Начало — в 17.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/139764-vladimir_krikunov____rebyata_vyipolnyayut_ustanovku__
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