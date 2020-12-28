Крикунов рассказал, когда вернутся травмированные хоккеисты

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов и подве итоги матча со «Спартаком» (6:0).

«Мы настраивались на игру серьезно. Я думал, что мы будем тяжелее, ведь играли четвертый матч через день. Удачно забили в начале, и игра хорошо пошла. В третьем периоде больше готовились к следующий игре. Все молодцы. Меньшинства много было, но сыграли хорошо. А Ерёменко все ошибки подчищал. Когда ждать Кучерявенко? К 10 января. Линдберга к — 18», — сказал Крикунов.

Бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым.