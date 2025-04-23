Крикунов рассказал, как ловил в ресторане нарушителей режима
Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал, за что оштрафовал хоккеиста «Нефтехимика».
— Три «не люблю» на ваш выбор.
— Ненавижу бездельничать. Я не из тех, кому в радость лежать на диване кверху пузом, уткнувшись в телевизор. Вот сейчас без работы — и не могу на месте усидеть. Больше месяца дома не выдерживаю. Потом говорю жене: «Поехали!» Не важно куда, главное — движение. Смена обстановки, новые впечатления... Когда вся жизнь на колесах, даже в 75 трудно перестроиться.
Еще не перевариваю ужастики, фильмы с кровавыми и жестокими сценами. Ну и вранье не люблю. Особенно когда это делают нагло, в глаза. Приведу пример. Я тренировал «Нефтехимик». После серии неудачных матчей сказал Владимиру Сторонкину, начальнику команды: «Давай-ка вечером совершим налет на рестораны. Посмотрим, как ребята отдыхают».
Только подкатили к заведению — на крылечке в свете фар мелькнули двое. Явно не в кондиции. Фамилии называть не буду, теперь они уже сами тренеры. Заметив мою машину, рванули обратно в бар. Я за ними. Один застыл в дверях, понял, что убегать бессмысленно. Второй ломанулся по длинному коридору куда-то в сторону кухни. Я не стал догонять.
На следующий день как ни в чем не бывало заявляется на тренировку. Спрашиваю: «Что вчера в баре делал?» — «Я?! Меня там не было». — «Да я сам тебя видел. Сначала на крыльце, потом по коридору чесанул». — «Это не я!» — «Учти, твой друган сознался. Его прощу. А ты пожалеешь...» Все равно отпирается! В итоге приятеля действительно не наказал, а врунишку оштрафовал на приличную сумму.
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|Динамо Мн
|68
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|30
|85
|6
|Северсталь
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|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
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|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
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|40
|62
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|44
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|11
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|3 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -