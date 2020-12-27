Крикунов: «Пяярви играл по жесткой программе в «Локомотиве». Пока не можем его отучить от этого»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

«После 2:7 настраивать ребят не надо было, тем более на СКА. Все вышли биться от начала до конца. Первое звено сделало результат. Молодцы все. Еременко отработал на последнем рубеже отлично.

Пяярви играл по жесткой программе в Ярославле. У них он должен был играть на пятаке. Мы пока не можем его отучить от этого. У меня есть такие примеры, как из Королюка сделали непонятно что. Какое-то время понадобится, чтобы его вернуть», – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

​После этого матча «Динамо» с 50 очками занимает четвертое место в Западной конференции, СКА с 56 очками – на второй строчке.