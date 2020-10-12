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Крикунов пропустит матч против СКА. У него диагностирован острый аппендицит

13:52
Владимир Крикунов. Фото ХК «Динамо».
Владимир Крикунов. Фото ХК «Динамо».
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов из-за болезни пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— По прилету в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание, — отметил генеральный директор клуба Евгений Кровопусков. — Медицинский штаб сразу изолировал Владимира Васильевича. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении. Мы желаем скорейшего выздоровления Владимиру Васильевичу и ждем его возвращения в строй. В качестве исполняющего обязанности главного тренера на предстоящий матч московское «Динамо» выведет Юрий Иванович Бабенко.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/124557-vladimir_krikunov_propustit_match_protiv_ska

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