Крикунов пропустит матч против СКА. У него диагностирован острый аппендицит

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов из-за болезни пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— По прилету в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание, — отметил генеральный директор клуба Евгений Кровопусков. — Медицинский штаб сразу изолировал Владимира Васильевича. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении. Мы желаем скорейшего выздоровления Владимиру Васильевичу и ждем его возвращения в строй. В качестве исполняющего обязанности главного тренера на предстоящий матч московское «Динамо» выведет Юрий Иванович Бабенко.