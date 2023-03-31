Крикунов: «Пусть Ротенберг попробует возглавить сборную России»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал возможный уход Алексея Жамнова с поста главного тренера сборной России.

«Кто может быть новым главным тренером сборной в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнет тренировать сборную России. В СКА пока все у него получается», — цитирует Sport24 Крикунова.

Действующий контракт Жамнова с ФХР заканчивается в мае.