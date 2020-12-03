Крикунов прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Автомобилистом»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После поражения неприятного собрались. Сыграли очень строго: удалялись немного и в обороне действовали надежно. Быстрые три гола определили нашу победу. В третьем периоде пропустили гол, и небольшая «напряга» пошла», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Тарасов остановил наступательный порыв хозяев. Хозяева разыграли в большинстве старый советский вариант. Я думаю, Линдберг может играть и посильнее. Есть немножко вопросов. Что касается обмена Гарипова, то нам нужно три взрослых вратаря. А в плей-офф то будет играть тот, кто лучше себя проявит», — сказал Крикунов.

Динамо" набрало 40 очков и занимает четвертое место на «Западе». У «Автомобилиста» столько же очков и шестая позиция на «Востоке».