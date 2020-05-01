Крикунов покинул «Салават Юлаев»
12:32
Форвард «Салавата Юлаева» Илья Крикунов покинул клуб, сообщается на официальном сайте уфимцев.
У 36-летнего нападающего истек контракт с клубом.
Крикунов перешел в «Салават» по ходу сезона-2019/20. За уфимский клуб форвард провел 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.
30 апреля 2020 года истек срок действия контракта, заключенного между ХК «Салават Юлаев» и нападающим Ильей Крикуновым. ? Форвард пополнил состав нашей команды в прошедшем сезоне незадолго до дедлайна. Нападающий провёл за «юлаевцев» 15 матчей, набрав в них 7 (2+5) очков и, заработав показатель полезности «+1», при 8 штрафных минутах. Благодарим нападающего за игру в составе «юлаевцев»!