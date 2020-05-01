Крикунов покинул «Салават Юлаев»

Форвард «Салавата Юлаева» Илья Крикунов покинул клуб, сообщается на официальном сайте уфимцев.

У 36-летнего нападающего истек контракт с клубом.

Крикунов перешел в «Салават» по ходу сезона-2019/20. За уфимский клуб форвард провел 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.