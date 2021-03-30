Крикунов подвел итоги выступления «Динамо» в сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги выступления бело-голубых в сезоне КХЛ. Московский клуб уступил во втором раунде плей-офф СКА (1-4).

— На финише регулярки команда смотрелась великолепно, выиграв 11 из 12 последних встреч. Почему такую игру не удалось перенести на плей-офф? Даже серия с «Северсталью» далась вам непросто, несмотря на 4-1.

— Потому что это плей-офф. Говорю вам, говорил ребятам, что это совсем другие игры. Это матчи, которые процентов на тридцать жестче, злее, нацеленнее, тут больше борьбы. Это то время, когда игроки выкладываются полностью, до остатка. У нас было одно стабильное звено, которое, в общем-то, может давать результат, поэтому было сложно с «Северсталью». К тому же Андрей Разин сделал хорошую команду в Череповце. Я и сам сталкивался с таким же подходом, когда работал с «Нефтехимиком». Если у тебя нет классных игроков, ты больше уделяешь внимания физическому состоянию ребят, чтобы они весь матч могли хорошо двигаться, бороться. Поэтому я знал, чего ждать от такой команды, но в то же время понимал, что мы все равно выиграем, несмотря на то, что серия получилась сложной. «Северсталь» — хорошая команда, но в ней не хватает классных игроков. То же самое у нас произошло со СКА, там классных игроков побольше, а у нас еще и первое звено развалилось. То же самое случилось вчера, в серии между ЦСКА и «Локомотивом»: у ЦСКА больше классных игроков. Да, боролись, все боролись, но дальше прошли все равно СКА и ЦСКА, потому что в этих командах сумма мастерства выше, чем у остальных команд, — приводит слова тренера сайт КХЛ.

— Какое настроение вообще было в раздевалке — ребята хотели идти дальше? Пару сезонов назад, в серии против ЦСКА, вы говорили, что мыслями они были одной ногой в отпуске, ведь во второй раунд уже прошли, задача выполнена. А сейчас они были настроены иначе?

— Да, на этот раз мы бились. После первой победы проиграли 0:1, потом 0:2 уступали, но сравняли счет и проиграли в овертайме на своих глупостях: выбросили эту шайбу, Яшкин взял и проехал мимо. И в последнем матче парни выходили заряженными, в первом периоде сделали десять бросков против четырех в наши ворота, и пропустили гол за пять секунд до перерыва. Но все были настроены, бились и боролись весь матч, мы даже в начале третьего периода снимали вратаря, пробовали забить вшестером при удалении у СКА, но не получалось.

— Схожа ли ваша ситуация с поражением «Салавата Юлаева»? Две лучшие тройки чемпионата, но почти идентичные поражения в плей-офф.

— С одной стороны, похоже, наверное, но у каждой команды по-своему складываются матчи, я особенно за ними не следил. Хотя некоторые матчи смотрел, и знал, как «Салават Юлаев» играет. Думаю, если б Дима Кагарлицкий был в строю, наша тройка сыграла бы лучше, чем тройка уфимцев.

— Можно ли говорить, что другим игрокам не хватало характера, то есть другие звенья слишком рассчитывали на то, что первая пятерка обеспечит результат?

— Они привыкли, что это звено берет на себя почти все, особенно в тяжелые моменты. И когда нужно играть втроем, выходит тот же Шипачев, потому что умеет это делать, а у остальных не такой высокий уровень мастерства. Третье и четвертое звенья за десять игр в плей-офф забросили всего одну шайбу, а когда такие показатели, то о чем мы можем говорить? Это только уровень мастерства и уровень таланта. Степень одаренности у людей вообще разная: Сергей Мозякин в свои сорок лет продолжает колотить шайбы, а если не забивает молодой парень в 20, 23, 24 года, то он уже и никогда не будет много забивать. Скачок, когда хоккеист начинает раскрываться после 25 лет, бывает редко.